Milano: Sala, 'chiederò confronto a tutti i candidati su futuro'

Milano, 1 lug. (Adnkronos) - "Appena sarà compiuto il percorso di scelta dei candidati per le prossime elezioni chiederò a tutti la gentilezza di confrontarsi tra candidati, tutti insieme, su che tipo di rigenerazione vogliamo per il nostro territorio e nella nostra città". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando delle amministrative attese per ottobre.

"Non cadiamo nel rischio di dire 'tutto non sarà più come prima', ma il cambiamento sarà necessario, Milano poi sarà a disposizione del Paese e si prenderà il ruolo di guida Paese come sempre", ha concluso, parlando alla platea di Assolombarda.