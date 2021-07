Migranti: naufragio Lampedusa, nel pomeriggio iniziano interrogatori superstiti

01 luglio 2021 a

a

a

Palermo, 1 lug. (Adnkronos) - Inizieranno nel primo pomeriggio di oggi gli interrogatori dei superstiti del naufragio avvenuto all'alba di ieri davanti alle coste di Lampedusa in cui sono morte sette donne, tra cui una ragazza in stato di gravidanza. Alcuni di loro hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria, mentre due donne sono state trasferite in eliambulanza a Palermo. Gli uomini della Squadra mobile, guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, sono al lavoro sull'isola di Lampedusa per ricostruire quanto accaduto prima del naufragio. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio.