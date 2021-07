M5S: Castelli, 'prevalga unità e dialogo'

01 luglio 2021 a

a

a

Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "La posizione riportata nell'articolo de 'Il Mattino', peraltro come retroscena, rappresenta solo un tentativo di creare tensioni all'interno del MoVimento 5 Stelle, mentre il viceministro all'Economia Laura Castelli è impegnata in Parlamento per la conversione del decreto sostegni. Castelli continua ad auspicare che prevalga l'unità e il dialogo. Qualsiasi altra ricostruzione è frutto di fantasia". Lo puntualizza l'ufficio stampa del viceministro al Mef, esponente storica del M5S.