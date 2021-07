Fi: entra europarlamentare Regimenti, addio a Lega

01 luglio 2021 a

Roma, 1 lug. (Adnkronos) - L'europarlamentare Luisa Regimenti, lascia la Lega, annuncia l'adesione a Forza Italia e chiede di entrare nel Ppe. “Non posso che condividere pienamente il pensiero del presidente Berlusconi, che rivendica come Forza Italia sia non solo ‘l'unica forza politica da sempre liberale, cristiana, europeista e garantista, ma anche l'unica espressione in Italia del Partito popolare europeo, la grande famiglia dei cattolici liberal", afferma.

“In questo periodo così delicato per le sorti dell'Italia - prosegue – c'è assoluto bisogno di moderazione, coerenza, lungimiranza e coesione, elementi imprescindibili per dare ai cittadini e agli elettori una speranza per il futuro. Una speranza rappresentata non solo dai programmi (penso per esempio alla riforma del fisco, come anche a poderosi interventi per la ristrutturazione della nostra Sanità), ma dalla possibilità di realizzarli, attraverso forze politiche quanto più possibile omogenee e in sintonia fra di loro, animate dalla condivisione di una medesima linea politica”.

“Per questi motivi, e perché la visione del presidente Berlusconi che individua nel partito unico, non la federazione, la sola strada per dare un futuro di crescita e stabilità al nostro Paese, ho deciso di aderire al gruppo di Forza Italia del Parlamento europeo e ho fatto richiesta di adesione al Ppe. Ringrazio Antonio Tajani per aver aver agevolato e favorito questo mio ingresso nella casa dei moderati europei”, conclude.