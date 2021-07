01 luglio 2021 a

a

a

Roma, 1 lug. - (Adnkronos) - Il tedesco Felix Brych è l'arbitro designato per Inghilterra-Ucraina, quarto di finale dell'Europeo in programma sabato 3 luglio alle ore 21 a Roma. L'olandese Bjorn Kuipers dirigerà invece Repubblica Ceca-Danimarca, l'altro quarto di finale in programma sabato prossimo a Baku alle ore 18.