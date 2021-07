Covid: Draghi, 'fiducia sta tornando, crescita Pil superera' attese'

01 luglio 2021 a

Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Le previsioni attuali della Commissione indicano un aumento del PIL quest'anno in Italia e nell'UE del 4,2%. Credo che queste stime verranno riviste al rialzo, anche in maniera significativa. La fiducia di consumatori e imprenditori sta tornando". Lo dice il premier Mario Draghi, in un passaggio della sua lezione all'Accademia dei Lincei.

"La BCE - ricorda il presidente del Consiglio - ha indicato che intende mantenere condizioni finanziarie favorevoli. Con il recedere dell'incertezza, l'effetto espansivo della politica monetaria acquisirà ancora più forza. Famiglie e imprese sono più disposte a prendere a prestito e investire quando il futuro è più sicuro".