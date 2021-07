Basket: torneo preolimpico, azzurri battono Porto Rico in rimonta all'esordio

01 luglio 2021 a

Belgrado, 1 lug. - (Adnkronos) - L'Italia esordisce nel Preolimpico di Belgrado con una vittoria in rimonta contro Portorico. Alla 'Aleksandar Nikolic' Arena, la squadra di coach Sacchetti vince 90-83 dopo essere sprofondata fino al -17 nel 1° tempo: decisivi i 21 punti a testa di Mannion, Polonara (con 10 rimbalzi) e Fontecchio. Gli azzurri sfideranno nella semifinale di sabato una tra Repubblica Dominicana e Filippine, con la finalissima che assegna il pass per Tokyo in programma domenica 4 luglio, con ogni probabilità contro la padrona di casa Serbia.