Affidea: un ambizioso percorso di espansione - Il Gruppo Sanitario europeo completa con successo l'acquisizione strategica di CDC e diventa il più grande erogatore di prestazioni specialistiche ambulatoriali in Italia

- - Affidea raggiunge quota 308 centri a livello europeo e quasi 10 milioni di pazienti visitati ogni anno

- Questa acquisizione rende Affidea il più grande erogatore di servizi ambulatoriali e di diagnostica per immagini, raddoppiando le sue dimensioni in Italia

- Il Gruppo CDC è leader nel settore della medicina del lavoro, delle analisi di laboratorio e della sanità privata in Piemonte. Si tratta della quinta acquisizione che Affidea completa negli ultimi sei mesi

MILANO, 1 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Affidea ha annunciato oggi l'acquisizione del 100% del Centro Diagnostico Cernaia |CDC Group, rinomato erogatore di prestazioni ambulatoriali in Piemonte. Con questa operazione Affidea rafforza la sua presenza in Italia, diventando il più Grande gruppo sanitario di assistenza specialistica ambulatoriale del Paese, con una offerta di servizi ampia e diversificata.

Con questa acquisizione, a livello europeo, la rete di Affidea conterà 308 centri, quasi 11000 professionisti e assisterà circa 10 milioni di pazienti ogni anno. Affidea vanta una lunga esperienza avendo integrato oltre 125 nuovi centri negli ultimi 5 anni.

Da quasi 50 anni il Gruppo CDC (www.gruppocdc.it) è una delle realtà sanitarie più significative e dinamiche dell'area Nord-Ovest dell'Italia; con le sue 32 sedi sparse nel territorio piemontese ha sviluppato un'assistenza sanitaria integrata. CDC offre, ai suoi 1,2 milioni di pazienti, un'ampia gamma di servizi medici: analisi di laboratorio, specialistica ambulatoriale, diagnostica per immagini, fisioterapia e medicina del lavoro. L'azienda esegue ogni anno più di 3,7 milioni di test di laboratorio, 420.000 visite specialistiche e circa 500.000 esami di diagnostica per immagini. Collabora con oltre 1300 professionisti, di cui 900 sono medici. Le competenze del suo staff medico, l'alta qualità dei servizi erogati, l'approccio di cura paziente-centrico, fanno di CDC l'erogatore preferenziale di fondi e assicurazioni sanitarie private, nonché di oltre 8000 aziende distribuite nel territorio norditaliano.

In Italia, Affidea e CDC potranno contare – grazie all'acquisizione - su un team costituito da oltre 2500 professionisti, di cui quasi 2000 sono medici.

Con una rete di 54 centri e 60 punti prelievo, l'azienda potrà assistere in totale circa 2,2 milioni di pazienti all'anno, diversificando l'offerta sanitaria di Affidea aggiungendo un'importante gamma di prestazioni specialistiche, di fisioterapia, di assistenza domiciliare, di diagnostica oncologica e di laboratorio, rafforzando al contempo il comparto di medicina del lavoro, rendendo così Affidea il fornitore preferenziale di aziende e assicurazioni sanitare private.

Giuseppe Recchi, Amministratore Delegato di Affidea Group, ha dichiarato: "La strategia di Affidea, posizionarsi come leader sanitario in ogni Paese in cui operiamo, prosegue con metodo e sistematicità. L'acquisizione di CDC arriva subito dopo il nostro ingresso nel mercato britannico e dopo la recente espansione in Croazia, Spagna e Irlanda del Nord. In Italia, uno dei mercati europei più sviluppati in termini di servizi sanitari, siamo diventati il più grande erogatore di imaging diagnostico e specialistica ambulatoriale. Poter contare su una scala di questa portata e sull'eccellenza clinica nei 15 Paesi in cui operiamo, rafforza la nostra capacità di offrire cure mediche di alta qualità, che pongono il paziente al centro. Utilizziamo la migliore tecnologia disponibile e il know-how clinico proveniente dalle competenze uniche degli oltre 4.400 medici, che si impegnano a garantire ai nostri pazienti i più alti standard qualitativi. Questo investimento in Italia segna un significativo balzo avanti nella strategia di crescita di Affidea. Mentre acceleriamo il nostro percorso di trasformazione per fornire servizi integrati di assistenza ambulatoriale e di imaging digitale, al contempo non trascuriamo una presenza geografica per raggiungere la leadership nazionale. La nostra capacità unica e costante di acquisizioni di successo ha reso Affidea il partner di riferimento per i principali operatori locali, consentendoci di offrire una gamma più ampia di servizi ai nostri pazienti. La nostra ambizione è quella di raddoppiare le nostre dimensioni nei prossimi quattro anni".

Luigi Bocchiotti, Amministratore Unico del Gruppo CDC, ha dichiarato: "A fronte di uno scenario sanitario in continua evoluzione, il Gruppo CDC, azienda familiare con 50 anni di storia alle spalle, ha deciso di entrare a far parte del Gruppo Affidea, per mantenere la propria leadership sul mercato piemontese e sviluppare la presenza sul territorio nazionale. La scelta è stata determinata dalla condivisione dei principi fondamentali che hanno sempre contraddistinto il Gruppo CDC, quali l'eccellenza del servizio offerto al paziente, al medico ed alle aziende, e l'efficienza di un modello organizzativo improntato alla qualità. Saremo tutti coinvolti in prima persona con il medesimo spirito ed impegno dimostrato fino ad oggi nel perseguimento degli obiettivi e delle sfide future del nuovo Gruppo".

Fabio Silo, Country Manager per Affidea Italia ha aggiunto: "Insieme stiamo creando in Italia un partner sanitario forte e fidato. Le capacità combinate di Affidea e CDC creeranno un'azienda con grandi punti di forza per una gestione integrata del percorso degli utenti; avremo la capacità di offrire un'assistenza paziente-centrica di alta qualità, su larga scala. La presenza territoriale in tutta Italia, l'ampia gamma di servizi medici offerti - radiologia, analisi di laboratorio, visite specialistiche, medicina del lavoro e assistenza domiciliare – lo stato dell'arte delle attrezzature installate per la diagnostica oncologica, ci pongono nella posizione migliore, per offrire ai nostri pazienti un ampio accesso a cure di alta qualità. Questo traguardo renderà Affidea la scelta preferenziale di pazienti, medici, assicurazioni sanitarie private, aziende e sistemi sanitari regionali in tutta Italia. La strategia di crescita di Affidea Italia per i prossimi anni si baserà sul consolidamento del mercato, con un ulteriore ampliamento dei nostri servizi medici".

Lo Studio Pedersoli si è occupato della consulenza legale di Affidea; a Gatti Pavesi Bianchi Ludovici è stata affidata quella fiscale, mentre PwC ha condotto la due diligence finanziaria.

Affidea: desiderio di crescita e diversificazione del proprio modello di business

CDC Group è la quinta acquisizione che Affidea completa negli ultimi sei mesi; dimostra così il suo costante impegno per il successo del suo modello di business e il suo desiderio di crescita. Nel dicembre 2020, Affidea ha annunciato l'acquisizione di Sveti Rok, noto operatore sanitario ambulatoriale a Zagabria, in Croazia. Nel gennaio 2021 ha acquisito Clinica Gamma in Spagna; a marzo Orthoderm nell'Irlanda del Nord e di Fortius Clinic nel Regno Unito, rinomato gruppo sanitario specializzato in ortopedia e in medicina dello sport.

Negli ultimi tre anni, Affidea ha costruito una rete di strutture sanitarie forte e flessibile, che offre servizi medici diversificati - dall'imaging diagnostico, alla specialistica ambulatoriale, ai servizi di assistenza e cura del cancro – erogati con tecnologie all'avanguardia, in paesi come Polonia, Italia, Turchia, Bosnia e Romania. Inoltre, a completamento della strategia ambulatoriale, Affidea ha potenziato importanti operazioni relative alla medicina di laboratorio in paesi come Portogallo, Italia, Grecia, Lituania, Romania, Croazia per creare forti sinergie con il modello di business esistente.

Affidea Italia finora ha eseguito ogni anno più di 600.000 esami diagnostici e 2,4 milioni di test di laboratorio, assistendo oltre un milione di pazienti. Questa nuova acquisizione in Italia arriva dopo quelle nel 2019 di Medicenter e NSL, due erogatori sanitari che hanno implementato la gamma di prestazioni ambulatoriali erogate dal Gruppo e rafforzato la sua leadership nel settore della sanità privata.

Affidea Group

Affidea (www.affidea.com) è il principale fornitore europeo di diagnostica per immagini, servizi ambulatoriali e di cura del cancro, presente in 15 paesi in Europa, con 308 centri. Il Gruppo Affidea impiega quasi 11000 professionisti ed esegue più di 15 milioni di esami diagnostici ogni anno. Affidea è l'unico fornitore di servizi sanitari che fa parte della Imaging Board di IBM Watson e anche di Microsoft Cloud. Grazie ai suoi precedenti per la sicurezza dei pazienti, Affidea è il fornitore di imaging diagnostico più premiato in Europa dalla Società Europea di Radiologia - oltre il 50% di tutti i centri dell'Eurosafe Star Wall appartengono ad Affidea. Affidea è di proprietà di azionisti legati alla famiglia Bertarelli, che ricevono consulenza dalla loro impresa, la Waypoint Capital.

Affidea Italia

Affidea Italia è uno dei principali erogatori di prestazioni di diagnostica per immagini, medicina nucleare, specialistica ambulatoriale ed esami di laboratorio con 54 centri, CDC incluso.

Affidea Italia (www.affidea.it) esegue oltre 600.000 esami di diagnostica per immagini, 434.000 visite specialistiche e 2,4 milioni di esami di laboratorio all'anno, offrendo prestazioni cliniche di eccellenza e trattamenti all'avanguardia. Affidea Italia impiega 1200 professionisti, di cui 1000 medici altamente qualificati, in sei regioni d'Italia: Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio e Umbria. Affidea Italia ha ottenuto nei suoi centri l'accreditamento di qualità ISO 9001:2015 multi-sito, per le prestazioni cliniche relative a "servizi specialistici ambulatoriali, diagnostica per immagini, medicina fisica e riabilitazione, medicina di laboratorio".

Affidea Italia è riconosciuta per il suo approccio sicuro con i pazienti, avendo ottenuto per tutti centri che erogano prestazioni ITC il riconoscimento delle "5 Stars" per la sicurezza dei pazienti nell'Eurosafe Wall dalla Società Europea di Radiologia.