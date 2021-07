Musei: Franceschini, 'nasce la Fondazione Mont'e Prama, sarà la nuova casa dei Giganti'**

01 luglio 2021 a

Roma, 1 lug. (Adnkronos) - “Con la firma di oggi nasce la Fondazione Mont'e Prama, una nuova istituzione che gestirà lo splendido patrimonio costituito dalle statue dei Giganti insieme al parco archeologico di Tharros. La preziosa collaborazione tra il Ministero della cultura, la Regione Sardegna e il Comune di Cabras ha permesso di cogliere questo importante risultato, che offre uno strumento fondamentale per la valorizzazione di una delle maggiori testimonianze di un'antica civiltà mediterranea. I Giganti sono una grande opportunità per la Sardegna e per il nostro paese e sono sicuro che faranno girare la testa al mondo intero”. Lo dichiara il ministro della cultura, Dario Franceschini, al momento della firma dell'atto costitutivo della Fondazione Mont'e Prama insieme al presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Christian Solinas, e al sindaco di Cabras, Andrea Abis.

Il ministero della cultura conferirà alla Fondazione il complesso delle sculture di Mont'e Prama; l'immobile realizzato in funzione dell'ampliamento del museo archeologico di Cabras, con un finanziamento di tre milioni di euro nell'ambito del programma d'interventi previsti dal Piano strategico 'Grandi Progetti Beni culturali' annualità 2015/2016; l'area archeologica di Tharros, la Torre di San Giovanni e l'ipogeo di San Salvatore.

Obiettivi della Fondazione saranno, tra l'altro: la predisposizione e attuazione del piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica, del 'Sistema di valorizzazione integrata territoriale del SInis – Terra di Mont'e Prama'; il potenziamento dei servizi offerti al pubblico, sia in termini di accoglienza che di promozione della conoscenza; la definizione di un piano di manutenzione programmato dei beni conferiti, in accordo con la Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna; l'organizzazione di attività didattiche e formative capaci di avvicinare il pubblico al patrimonio culturale; l'ideazione e la realizzazione di iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione, incentivando la collaborazione con Università, Accademie e Centri di ricerca e restauro nazionali e internazionali.