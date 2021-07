Covid: Franceschini, 'accresciuto di 10 milioni il fondo per il tax credit librerie'**

01 luglio 2021 a

a

a

Roma, 1 lug. (Adnkronos) - “Nuove risorse per il fondo tax credit librerie, accresciuto di ulteriori 10 milioni di euro. Con questo provvedimento salgono a 20 milioni di euro le risorse stanziate da inizio pandemia per incrementare gli accantonamenti necessari per questa misura, introdotta con la legge di Bilancio 2018 per sostenere luoghi di autentica diffusione e condivisione della cultura. Il sostegno all'editoria nell'emergenza sanitaria arriva così a oltre 115 milioni di euro”. Così il Ministro della cultura, Dario Franceschini, al momento della firma del decreto che ha destinato al tax credit librerie una quota pari a 10 milioni di euro del Fondo emergenze e imprese culturali.