Sicurezza: Borghi (Pd), 'Gabrielli ha ragione, subito Dl per Agenzia unica cyber'

Roma, 30 giu (Adnkronos) - "Ha ragione Franco Gabrielli, bisogna accelerare, come ha ribadito pochi giorni fa il Pd, sul dl per istituire l'Agenzia unica. La sicurezza Cyber rappresenta un asset strategico fondamentale per la sicurezza e gli interessi nazionali. Le forze politiche non perdano tempo e agiscano senza indugi". Lo dice Enrico Borghi, responsabile per le Politiche per la sicurezza nella segreteria del Pd.