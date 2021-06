Reggio Emilia, operaio muore schiacciato da sacco di mangime

30 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Un operaio 58enne di Reggiolo è morto mentre lavorava all'interno di un'azienda nella zona industriale del comune di Novellara, in provincia di Reggio Emilia. L'incidente mortale è avvenuto nelle prime ore di questa mattina.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, per cause ancora da accertare, è rimasto investito e schiacciato da un sacco di mangimi da 12 quintali da un muletto. A trovare l'uomo sotto il sacco alcuni dipendenti dell'azienda che hanno quindi prestato i primi soccorsi richiedendo l'intervento dei sanitari inviati dal 118 che non potevano far altro che constatare il decesso.

Sui fatti fervono le indagini e gli accertamenti da parte dai tecnici del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Ausl di Guastalla coordinati dalla Procura reggiana.