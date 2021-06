Paine Schwartz Partners annuncia la cessione di Verisem BV al comparto sementi di Syngenta

30 giugno 2021 a

a

a

SAN MATEO, California, 30 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Paine Schwartz Partners, leader globale negli investimenti in catene alimentari sostenibili, ha annunciato oggi che Paine Schwartz Food Chain Fund IV ha raggiunto un accordo per la cessione di Verisem BV ("Verisem"), società integrata di produzione di semi a livello mondiale, a Syngenta Seeds Vegetables ("Syngenta"), parte di Syngenta Group, leader globale nel settore dell'agribusiness e nell'innovazione basata in Svizzera. I termini della transazione non sono stati comunicati.

Paine Schwartz Partners ha cominciato ad investire nelle aziende che fanno oggi parte di Verisem a partire dal 2015 e ha sviluppato le attività attraverso acquisizioni chiave e investimenti incrementali che hanno ampliato la dimensione globale e le capacità tecniche di Verisem.

Durante la gestione dell'investimento in portafoglio, Paine Schwartz ha ridenominato l'azienda con il brand Verisem, ha incrementato il senior management, ha migliorato la struttura organizzativa e ha collaborato per orientare strategicamente l'azienda verso l'espansione, mediante la diversificazione della produzione e dell'offerta di prodotti. Durante l'investimento di Paine Schwartz, Verisem ha conseguito solidi risultati finanziari, registrando tra l'altro significativi aumenti delle vendite e del margine EBITDA, insieme a una robusta cash conversion. L'azienda è pronta per proseguire il proprio cammino di crescita.

Oggi Verisem è un partner globale di produzione di semi di ortaggi ed erbe aromatiche, che fornisce gli agricoltori, l'industria della lavorazione e i distributori con oltre 2.000 varietà di semi diverse di oltre 90 colture.

"A nome di tutti coloro che lavorano in Verisem, ringrazio Paine Schwartz per la loro partnership e per il ruolo che hanno svolto nella trasformazione di Verisem in un'azienda globale integrata che opera nel settore delle sementi", ha dichiarato Ibrahim El Menschawi, Amministratore Delegato globale di Verisem. "Siamo grati per la vision che Paine Schwartz ha del nostro business, per avere compreso le opportunità presenti nella catena del valore e per il supporto operativo, che ha collocato Verisem in posizione ottimale per continuare a crescere e ad avere successo. Guardando al futuro, siamo entusiasti di confluire in Syngenta e di beneficiare delle risorse e delle opportunità che derivano dall'essere parte di una realtà agricola globale di dimensioni più grandi. Insieme a Syngenta, entreremo nella nostra prossima fase di crescita a beneficio dei nostri dipendenti e clienti in tutto il mondo".

Kevin Schwartz, Amministratore Delegato di Paine Schwartz, ha commentato: "Siamo soddisfatti del risultato su Verisem e apprezziamo il duro lavoro e l'approccio collaborativo da parte del management, che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi di crescita globale della società. Questo accordo rappresenta un altro investimento di successo per Paine Schwartz nel mercato delle sementi, e siamo particolarmente entusiasti del nuovo partner di Verisem, Syngenta – una società con cui da diversi anni manteniamo una solida relazione. Dall'investimento iniziale in Suba Seeds, attraverso le acquisizioni aggiuntive e gli investimenti strategici effettuati per la creazione di ciò che oggi è Verisem, l'azienda si è trasformata con successo in una piattaforma con una crescita assolutamente interessante, e siamo sicuri che continuerà ad eccellere anche sotto la proprietà di Syngenta. Auguriamo a Ibrahim e al team di Verisem tutto il meglio lungo questo cammino".

Il closing della transazione è previsto avvenga nei prossimi mesi, subordinatamente alle consuete condizioni normative.

Rabobank ha agito in qualità di consulente finanziario di Verisem e Morrison & Foerster quale consulente legale di Verisem.

Informazioni su Verisem Con sede in Italia, Verisem è un gruppo di aziende leader nella produzione mondiale di sementi , che produce, confeziona e distribuisce semi di ortaggi speciali destinati ai mercati del giardinaggio professionale, semiprofessionale e hobbistico in tutto il mondo; inoltre è un fornitore a contratto per una serie diversificata di aziende sementiere globali. L'azienda vanta un'esperienza di produzione su un'ampia gamma di prodotti, che conta oltre 90 tipi di semi diversi e oltre 2.000 varietà diverse tra cui fagioli, cavoli, carote, cicoria, coriandolo, cipolle, piselli e ravanelli. Oggi Verisem è attiva in Italia, Paesi Bassi, Francia e Stati Uniti e offre servizi di produzione per clienti situati in più di 90 paesi in tutto il mondo. www.verisemseeds.com.

A proposito di Paine Schwartz Partners Leader globale negli investimenti in catene alimentari sostenibili, Paine Schwartz Partners è una società di private equity che investe in via esclusiva in settori alimentari e agroalimentari globali caratterizzati da dinamicità e crescita rapida. I professionisti degli investimenti, delle operazioni e della finanza dell'azienda investono in tutti i cicli della catena del valore agroalimentare, portando un approccio collaborativo e di gestione attiva alle aziende presenti in portafoglio. Per ulteriori informazioni, vedere www.paineschwartz.com.

Contatti:Andy Brimmer / Aaron PalashJoele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher+1 212-355-4449

ContactFederico Steiner / [email protected] Galdo / [email protected]&Partners+39 02 72023535