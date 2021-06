Musica: Beatrice Rana e Nicola Piovani tra i nuovi accademici di Santa Cecilia (2)

30 giugno 2021 a

(Adnkronos) - John Adams, nominato Accademico Onorario, è tra le figure più autorevoli del panorama contemporaneo ed è considerato uno dei compositori più importanti del panorama musicale statunitense e mondiale. A partire dall'iniziale matrice minimalista che ha caratterizzato i suoi primi lavori, Adams ha intrapreso negli anni un percorso molto articolato che, per sua stessa ammissione, “lo ha portato ad allontanarsi da uno stile ben definito” con l'unica costante dell'interesse per il teatro musicale. L'ultima presenza sul podio dell'Orchestra e del Coro dell'Accademia risale al novembre 2018 quando ha presentato, in prima esecuzione italiana, il suo oratorio The Gospel according to the other Mary, finalista al Premio Pulitzer nel 2014.