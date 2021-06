Mobilità, Amt a Catania lancia l'iniziativa 'ricicla e viaggia'

30 giugno 2021 a

Roma, 30 giu. - (Adnkronos) - Biglietti dell'autobus gratis in cambio di bottiglie di plastica per aiutare l'ambiente e consentire ai cittadini catanesi di risparmiare ottenendo gratuitamente biglietti di viaggio per il trasporto pubblico locale. Questo l'obiettivo dell'iniziativa 'Ricicla e Viaggia', promossa dall'Azienda Metropolitana Trasporti di Catania, con Coripet consorzio volontario per il Riciclo del Pet, l'impresa di raccolta rifiuti Dusty e l'app MyCicero.

Il progetto prevede l'installazione di sei eco compattatori nel capoluogo etneo (presenti oltre che alla stazione, in piazza Borsellino e nelle aree di parcheggio Amt di Fontanarossa, Due Obelischi, Nesima e Sanzio) al fine di avviare in città il processo 'bottle to bottle', ossia generare da bottiglie usate Rpet per realizzare nuove bottiglie, nel rispetto di una direttiva europea che stabilisce che, entro il 2025, le bottiglie in Pet vengano realizzate almeno con il 25% di Pet riciclato. I cittadini con l'ausilio delle app Amt, MyCicero e Coripet scaricate negli smartphones, possano accedere alla macchina, inserire le bottiglie, che devono essere vuote, non schiacciate, con tappo, etichetta e codice a barre leggibile, e guadagnare punti.

Ogni 20 bottiglie si avrà diritto ad un credito per un biglietto da un euro di 90 minuti e per ogni 50 bottiglie consegnate, si potrà avere un biglietto da 2,50 euro valido per l'intera giornata. Più bottiglie conferite più punti si accumulano per avere diritto a buoni sconto per l'acquisto di biglietti di viaggio.

“È un bellissimo progetto - dichiara il sindaco di Catania Salvo Pogliese-. Catania è la seconda città d'Italia ad averlo realizzato. L'iniziativa ci consente di rispettare l'ambiente e, al tempo stesso, i cittadini potranno ottenere un biglietto per il trasporto pubblico locale. Complimenti ad Amt e alle aziende private che hanno partecipato. Catania è sempre più città europea sul tema della mobilità sostenibile e ne siamo felici e orgogliosi”.