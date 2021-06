Milano: Sala, 'su carabinieri in Sant'Eustorgio cercare verità, razzismo cosa seria'

30 giugno 2021 a

a

a

Milano, 30 giu. (Adnkronos) - Sul gruppo di giovani, per lo più di origine nordafricana, che domenica mattina all'alba ha avuto una colluttazione con i carabinieri, davanti al McDonald Piazza Sant'Eustorgio, "in moltissimi nei giorni scorsi mi avete chiesto di prendere posizione. Ma prendere posizione non significa scrivere un facile post di condanna. Bisogna, innanzitutto, cercare la verità". Lo scrive il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sui social, spiegando di aver chiamato "immediatamente il prefetto" e di aver ascoltato "la versione delle forze dell'ordine, dopo aver ascoltato le parole della ragazza che su Instagram denunciava un atto di razzismo".

Oggi, aggiunge, "il pezzo di Giulio Bonotti su Repubblica racconta che l'accaduto di qualche giorno fa non è stato così lineare. Suggerisco a tutti noi, e a me in primis, tanto equilibrio. Il razzismo è una cosa seria, serissima. Finché sarò sindaco lo combatterò con tutte le mie forze. Ma sempre rispettando la verità", spiega ancora Sala.