Maturità: dalle mappe concettuali ai podcast, Studenti.it si conferma punto di riferimento (3)

(Adnkronos) - Grazie alla qualità e all'immediatezza delle video pillole didattiche, oltre che alla simpatia e alla spontaneità dei giovani creators, il canale di Studenti.it ha ricevuto una vera e propria pioggia di adesioni, superando i 310.000 followers e ricevendo più di 3 milioni di like, per un totale di 7 milioni di visualizzazioni.

Un impegno, quello del team Studenti.it, che non si fermerà neppure nei mesi estivi: i TikTok creators del brand continueranno, infatti, a fare compagnia ai ragazzi, con tanti nuovi contenuti pensati per supportarli sia nella scelta del percorso universitario che in vista del ritorno tra i banchi di scuola.