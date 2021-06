30 giugno 2021 a

Roma, 30 giu. Adnkronos) - "In questa vicenda mi pare che Conte abbia provato a rendere M5S un partito normale. Non ci è riuscito come era prevedibile e comunque Conte ha ragione rispetto a Grillo. I 5 Stelle si stanno avviando alla cancellazione". Lo dice Carlo Calenda a Rainews24.