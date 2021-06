Lavoro: Giorgetti, 'Se crescita vigorosa si parlerà di assunzioni e non licenziamenti'

30 giugno 2021 a

Firenze, 30 giu. - (Adnkronos) - "Il governo si è mosso semplicemente in base ai dati. Abbiamo visto che la cassa integrazione in particolare riguardava i settori del tessile in senso lato, che comprende anche le calzature e quant'altro. Questa è una misura che chiedevano sia i sindacati che i datori di lavoro, per questo motivo siamo andati in questa direzione". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, a proposito del blocco dei licenziamenti nel settore della moda parlando con i giornalisti a margine dell'inaugurazione di Pitti Uomo 100 a Firenze.

"Speriamo però che non ce ne sia bisogno, che dall'autunno in avanti la crescita economica si faccia così vigorosa che si parlerà soltanto di assunzioni e non di licenziamenti", ha aggiunto Giorgetti.