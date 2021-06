F1: Verstappen, 'non facile replicare quanto fatto settimana scorsa, stagione lunga'

30 giugno 2021 a

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Vincere il nostro Gran Premio di casa la scorsa settimana è stato merito di tutto il Team, siamo molto contenti ma non possiamo aspettare di vincere facilmente anche il prossimo". Queste le parole del pilota Red Bull e primatista nel mondiale, Max Verstappen, in vista del Gran Premio d'Austria in programma per domenica 4 luglio. "Come team siamo concentrati su noi stessi e mi piace che tutti stiano ancora spingendo e vogliano migliorare, poiché è questo che è la Formula 1 e la competizione - prosegue l'attuale leader del Mondiale -. Continuerò a guidare al massimo ogni fine settimana in modo da poter provare a stare davanti, fino ad ora abbiamo fatto un'ottimo lavoro, ma dobbiamo tenere tutto sotto controllo perché è ancora una stagione molto lunga".