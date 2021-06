F1: Perez, 'emozionato per la gara n.200, obbiettivo podio'

30 giugno 2021 a

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Non posso credere che questa sia la mia 200esima gara. Non vedo l'ora di correre nuovamente sullo stesso circuito questo fine settimana, ora so dove devo migliorare". Queste le parole del pilota della Red Bull, Sergio Perez, in vista del Gran Premio d'Austria in programma domenica 4 luglio. "Sarà anche interessante vedere quanto le gomme cambieranno le prestazioni e la strategia per tutto il fine settimana - prosegue Perez -. Penso che possiamo fare molto bene questo fine settimana, sarebbe speciale salire sul podio perché è la nostra gara di casa e assicurarsi più punti per il Team".