Europei: Ventura, 'inginocchiarsi decisione individuale, i giocatori ne avranno discusso'

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Non siamo noi a dover decidere se i giocatori devono inginocchiarsi o meno, solitamente queste sono decisioni che spettano al singolo. Per quanto riguarda la Nazionale, essendo una squadra, la decisione sarà stata affrontata all'interno dello spogliatoio e presa di comune accordo". Così Gian Piero Ventura, ex commissario tecnico della Nazionale, all'Adnkronos, in merito alla polemica riguardante l'iniziativa della Nazionale di inginocchiarsi per sostenere il movimento 'Black Live Matter' prima del fischio di inizio della sfida dei quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio.