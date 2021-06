Bce: Panetta, 'Euro digitale per tutti, sarà moneta sicura non criptovaluta'

30 giugno 2021 a

Milano, 30 giu. (Adnkronos) - L'Euro digitale a cui sta lavorando la Bce "sarà utilizzabile per spese al dettaglio da tutti, cittadini e istituzioni. Sarà una moneta sicura, priva di rischi di credito, non avrà rischi di liquidità, e nessun tipo di rischio, come il contante". Lo ha spiegato Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo, Banca Centrale Europea, durante la Milano Finanza Digital Week. "L'Euro digitale - ha aggiunto - non ha niente a che fare con le criptoattività o con le stable coin, che non sono moneta. Nessuno schema di pagamento digitale privato può garantire caratteristiche simili a quella della moneta della Bce, è sicuro al 100%. La Bce è l'unica istituzione priva di rischi, in grado di emettere passività". Le criptoattività, come il Bitocin, "sono dei contratti speculativi ad alto rischio che non possono essere utilizzate come mezzo di pagamento".