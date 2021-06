Adriano Gall: non basta una buona strategia per far crescere la propria attività

30 giugno 2021 a

(Brescia 30 giugno 2021) - Brescia 30 giugno 2021. L'emergenza sanitaria per il Covid 19 ha reso più evidente l'esigenza per le aziende di digitalizzare i servizi e i canali di comunicazione; questa consapevolezza ha spinto piccoli imprenditori e professionisti a seguire numerosi corsi di formazione online per stare al passo con le nuove tecnologie e le nuove forme di marketing. Si tratta certamente di un investimento corretto e fondamentale per le attività ma per sfruttare al massimo le opportunità che vengono offerte in rete, senza perdere tempo e risorse preziose, occorre mettere in guardia su un aspetto essenziale che molti imprenditori e professionisti tralasciano: prima di scegliere gli strumenti di web marketing adatti, bisogna definire una strategia, maturando un piano a lungo termine per la propria impresa.

“E' vero – conferma Adriano Gall, implementatore e certified partner di Infusionsoft by Keap – ancora troppi imprenditori e professionisti commettono un errore di fondo, ossia scelgono strumenti, anche innovativi, di marketing senza aver definito prima gli obiettivi; è come comprare una Ferrari per andare su uno sterrato o un fuoristrada per scendere in pista. Questo succede perché si confonde la strategia con la tattica, pensando che siano sinonimi e non capendone così la reale portata. Avere una strategia significa fissare degli obiettivi finali da raggiungere e soprattutto individuare una nicchia di mercato alla quale rivolgersi e della quale soddisfare i bisogni; solo successivamente si definisce una tattica, ossia i mezzi e gli strumenti necessari per realizzare il piano strategico. Soltanto seguendo questo percorso imprenditori e professionisti potranno davvero sfruttare le opportunità digitali del momento, cogliendo importanti occasioni”.

Adriano Gall approfondisce quali sono i concetti chiave da tenere bene in mente nella strategia e nella tattica per creare un consolidato business di successo. “Scendendo maggiormente nei dettagli – spiega – per quanto riguarda la strategia l'errore da non commettere è quello di focalizzarsi sul prodotto da vendere ma, invece, capire come il proprio servizio o prodotto può migliorare la vita dei clienti, quali bisogni può soddisfare. Questo è il target a cui mi dovrei rivolgere e solo a questo punto, quando mi è chiaro il cliente ideale, posso definire le modalità con le quali raggiungerlo, che sia attraverso l'invio automatico di mail, una campagna sui social o su Google, oppure dotarsi di un buon CRM o altri strumenti”.

“Credo fermamente che la consapevolezza della differenza tra strategia e tattica – conclude Adriano Gall - sia essenziale per portare avanti con successo un'attività, tanto che qualche settimana fa ho dedicato all'argomento un articolo di approfondimento nel blog del sito”.