Napoli: Salvini, 'centrodestra non si lasci sfuggire Maresca, simbolo? Viene dopo'**

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Centrodestra non unito a Napoli? Spero proprio di no. Maresca lo conoscevo da ministro come magistrato anticamorra, è uno di quei magistrati che parla con le sentenze e non nei talk show. Ha fatto tanto per Napoli e nella lotta alla camorra. E' un'opportunità di rinascita per Napoli". Così Matteo Salvini a Radio Crc.

"Penso che il centrodestra non se lo debba lasciar sfuggire". Quanto alla questione del simbolo, Salvini osserva: "Prima viene Napoli e poi viene il simbolo, ci può essere o non essere".