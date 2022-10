Covid: Codacons, 'stop a invasione tavolini bar e ristoranti, revocare permessi'** (2)

30 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "Il fiorire di strutture amovibili destinate alla somministrazione di cibi e bevande su marciapiedi, strade e soprattutto sugli stalli destinati ai parcheggi specie nelle grandi città e senza alcuna autorizzazione determina problemi alla viabilità e ostacola il passaggio pedonale esponendo i cittadini al rischio di sinistri -afferma il presidente Carlo Rienzi- L'invasione di tavolini e ombrelloni, specie nei centri storici, rappresenta inoltre un danno al decoro, alla visibilità e godibilità delle aree e dello spazio architettonico e paesaggistico, e realizza veri e propri reati previsti dal nostro ordinamento, come quello di Blocco stradale, Occupazione della sede stradale e Invasione di terreni o edifici".

Per tale motivo il Codacons ha inviato una diffida al Governo, alle Prefetture e alle principali Amministrazioni Comunali chiedendo "di ripristinare, in ragione della possibilità introdotta a far data dal 1 giugno 2021 di svolgere le attività di ristorazione anche al chiuso, la normativa in materia di occupazione di suolo pubblica vigente prima della introduzione delle disposizioni legate al Covid, procedendo a restituire le strade oggi occupate da strutture amovibili alla cittadinanza".