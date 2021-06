29 giugno 2021 a

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Maxi ordine da United Airlines per 270 aerei Boeing a Airbus. Ad annunciarlo è la compagnia aerea statunitense in un comunicato. L'ordine che viene stimato intorno ai 35 miliardi di dollari è il più grande ordine nella storia della compagnia aereo. Nel dettaglio si tratta di un ordine per 200 Boeing 737 Max e 70 Airbus A321neo.