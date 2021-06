Turismo: Wetaxi si integra con Trenitalia per far ripartire i viaggi (2)

29 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Nato nel 2017 a Torino per promuovere un modello di mobilità intelligente, Wetaxi consente ai viaggiatori di prenotare con un tap sullo smartphone il proprio taxi per spostarsi più facilmente da o verso le stazioni, raggiungere la destinazione finale e muoversi, anche durante il proprio soggiorno in vacanza, senza preoccupazioni, sia di giorno che di notte.

Il tutto conoscendo in anticipo il tempo di attesa della vettura ma soprattutto quanto si spenderà, grazie alla Tariffa Massima Garantita di Wetaxi: giunti a destinazione, la startup garantisce infatti il pagamento in app del valore inferiore tra quello calcolato al momento della prenotazione e quello indicato dal tassametro. "La mission di Wetaxi è da sempre quella di rendere più semplice e sostenibile muoversi in taxi, non solo per vivere al meglio le città ma anche tutto il territorio italiano, ora, insieme a Trenitalia, rendiamo questo obiettivo sempre più concreto" sottolinea Massimiliano Curto, Ceo di Wetaxi.