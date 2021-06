Riforme: Calenda a Letta, 'cambi casacca? basta bandierine e sottomissione M5S' (2)

29 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Continua Calenda su twitter rivolgendosi a Letta. "I tempi per mammografie sono raddoppiati, i controlli per visite oncologiche pure. Il livello di istruzione della media degli italiani è tra i peggiori in UE. E via così..Fai una cosa, invece di cercare di dire a tutti costi una cosa di sinistra, dì una cosa comprensibile".

"Altrimenti davvero sarà difficile collaborare e rimarrai solo con Grillo, Casaleggio e Conte (forse)".