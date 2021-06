29 giugno 2021 a

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Secondo Grillo 'Conte non ha visione politica, né capacità manageriali, non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione'. Stavolta ha ragione Beppe Grillo. Lo avevamo capito da tempo infatti abbiamo staccato la spina al governo prima che potesse far troppi danni". Così Ettore Rosato di Iv su twitter.