M5S: Lannutti, 'chi tira la corda la spezza, sto con Beppe'

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "M5S: chi tira troppo la corda, la spezza. Nonostante Grillo abbia favorito il governo Draghi (peggiore di sempre), spacciandolo per grillino, Er Trivella dalla Leopolda come ambientalista,ed io sia stato cacciato per non aver votato fiducia al macellaio della Troika,sto con Beppe". Lo scrive in un tweet l'ex senatore M5S Elio Lannutti.

"Quos vult Iupiter perdere, dementat prius, tradotta letteralmente, significa "a quelli che vuole rovinare, Giove toglie prima la ragione". Conte -che pur gode di stima- invece di essere grato a Beppe, riteneva di essere diventato il padrone del M5S,senza essere neanche iscritto", sostiene Lannutti in un precedente tweet.