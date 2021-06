Lavoro: Bernini, 'decreto equilibrato su licenziamenti e rinvio cartelle'

29 giugno 2021 a

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - “Sul blocco dei licenziamenti ha prevalso la logica: alcuni comparti, come quello della moda, vanno ancora protetti perché risentono ancora della coda dell'emergenza, ma gran parte dell'edilizia e della manifattura vanno rimesse sui binari della normalità". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

"Resta poi il paracadute - osserva l'azzurra - delle tredici settimane di cassa integrazione straordinaria per le imprese coinvolte nei tavoli e per quelle sull'orlo della crisi. Va nella stessa giusta direzione anche lo stop dell'invio delle cartelle fiscali, così come il rinvio al 20 luglio dei versamenti per le partite Iva. Si annuncia quindi un decreto equilibrato, che punta a uscire dall'emergenza senza lasciare indietro nessuno ma senza compromettere il rilancio dell'attività economica”.