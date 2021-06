Ferrovie: guasti e calamità, in Lombardia Protezione civile a supporto Trenord

29 giugno 2021 a

Milano, 29 giu. (Adnkronos) - La Protezione civile della Lombardia offrirà supporto a Trenord in caso di episodi critici significativi dovuti a guasti, incidenti o interruzioni della circolazione per eventi meteo particolarmente intensi. Trenord, da parte sua, metterà a disposizione del sistema di Protezione Civile regionale mezzi di trasporto, ambienti, staff e offrirà supporto anche per attività di previsione e prevenzione, come esercitazioni o comunicazioni di pubblica utilità. Questo l'obiettivo della convenzione illustrata in conferenza stampa dagli assessori regionali Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile), Pietro Foroni (Protezione civile e Urbanistica) e dall'amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri.

La sinergia tra le due realtà si realizzerà anche con attività di formazione ed esercitazioni congiunte in ambito ferroviario e sul territorio. "L'accordo odierno - ha detto Terzi - rientra a pieno titolo nelle azioni messe in campo per l'efficientamento del servizio. Strutturare una sinergia fra Trenord e Protezione civile significa mettere in atto tutte le premesse per una gestione il più possibile rapida ed efficiente delle emergenze, che, come noto, non sono necessariamente imputabili all'azienda: possono dipendere da problemi all'infrastruttura ferroviaria, da calamità naturali, dalle più svariate cause di forza maggiore. E' però sempre fondamentale intervenire tempestivamente per prestare assistenza ai cittadini. L'intesa andrà a migliorare e ottimizzare questo aspetto decisivo".

Per garantire l'efficacia e la tempestività degli interventi, sarà progressivamente implementata la condivisione di informazioni e di notizie di allerta relativa a rischi naturali che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio tra le rispettive Sale Operative.