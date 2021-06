Centrodestra: Napoli, 'con competizione Salvini-Meloni spazio importante per Coraggio Italia'

29 giugno 2021 a

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Matteo Salvini e Giorgia Meloni ripetono con qualche punta polemica il loro 'no grazie' al partito unico di centrodestra. Troppo impegnati a competere fra loro per la leadership in quell'area, Salvini e Meloni non hanno alcun interesse a raccogliere le forze minori. Questo significa che si apre uno spazio importante al centro, presidiato oggi da Coraggio Italia, su cui devono lavorare tutti i moderati, liberali, europeisti come già accade in Germania, in Francia e in Spagna. Forze genuinamente europeiste e non europeisti alla mattina e anti-euro alla sera". Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di 'Coraggio Italia'.

"Se una federazione oggi ha senso -aggiunge- è fra forze affini per sentire politico, per metodo liberale nella pratica quotidiana, atlantiste ed europeiste, a distanza siderale dagli Orban di turno. Perché è sul terreno della politica estera che si costruisce una visione comune da trasferire poi nelle scelte di politica domestica. Tutto ciò che esula da questo contesto appartiene al velleitarismo e al mondo dei sogni".