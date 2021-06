Olimpiadi: Iapichino, 'dispiaciuta e amareggiata, appuntamento con i Giochi solo rimandato'**

29 giugno 2021 a

a

a

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Sono dispiaciuta ed amareggiata per questa situazione, ma cercherò di affrontare il tutto con la mia solita positività e motivazione. Nonostante sia molto giovane ammetto che non sia facile vedersi scivolare di mano il sogno olimpico, ma penso che l'appuntamento sia solo rimandato. o almeno è ciò che continuerò a sognare. A presto". Sono le parole affidate ai social da Larissa Iapichino dopo la notizia del forfait ai prossimi Giochi olimpici per un infortunio subito agli Assoluti di Rovereto.

"Sabato sera durante la mia gara ai campionati italiani assoluti ho avuto un incidente al quinto salto chiudendo in sabbia. Essendo purtroppo (o per fortuna) un tipo molto testardo ho comunque voluto concludere la serie dei salti -prosegue l'azzurra-. in seguito a degli accertamenti svolti mi è stato diagnosticata una distrazione del legamento deltoideo del piede di stacco. Devo ancora fare ulteriori accertamenti ma, a detta degli specialisti, il periodo di guarigione e recupero mi impediranno purtroppo la partecipazione alle olimpiadi".