Calcio: Figc, trust Salernitana di Lotito non rispetta requisiti richiesti**

29 giugno 2021 a

a

a

Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - Il Trust della Salernitana, secondo la Figc, "non rispetta i requisiti di indipendenza e terzietà che erano stati richiesti". Non si entra nel merito delle persone ma delle procedure con cui sono stati nominati. La Figc quindi sostanzialmente ha bocciato la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie dalla Salernitana, secondo quanto apprende l'Adnkronos, ma ha dato tempo fino a sabato alle 20 per risolvere i problemi che sono stati evidenziati.