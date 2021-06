Calcio: avvocato Salernitana, 'nessuna bocciatura, solo richiesta chiarimenti da Figc'**

29 giugno 2021 a

Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - "Parlare di bocciatura è errato. La Figc ci ha chiesto dei chiarimenti e un'integrazione per il normale snellimento e funzionamento del trust. Tutto da fare entro sabato e sarà fatto senza alcun problema". L'avvocato della Salernitana, Gianmichele Gentile, si esprime così all'Adnkronos in merito alla decisione della Federcalcio di non accettare la proposta di trust presentata venerdì scorso dalle società proprietarie del club campano (una del figlio di Claudio Lotito, Enrico e l'altra di suo cognato Marco Mezzaroma) dando tempo fino a sabato alle 20 per risolvere le criticità. "É stato fatto tutto nella norma e giuridicamente il trust risponde a ogni requisito richiesto. I tifosi della Salernitana devono avere fiducia", aggiunge Gentile.