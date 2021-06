Vazyme porta le sue soluzioni per test COVID-19 a Medlab 2021

28 giugno 2021 a

a

a

- DUBAI, EAU, 25 giugno, 2021 /PRNewswire/ -- La società cinese di biotecnologia Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd (Vazyme) ha presentato la sua gamma di soluzioni per test COVID-19 e i suoi strumenti di diagnostica in vitro point-of-care (POCT) al Medlab Middle East 2021, fiera leader del settore dei laboratori medici, che si è svolta parallelamente ad Arab Health, e si è tenuta dal 21 al 24 giugno, 2021 presso il Dubai World Trade Centre, EAU.

Il Medlab Middle East 2021 ha riunito oltre 650 aziende leader di oltre 40 Paesi e regioni e 35.000 visitatori. Vazyme è un produttore innovativo di ricerca e sviluppo in Cina con capacità nello sviluppo di tecnologie a monte in-house e nella produzione di prodotti finiti. Durante la fiera, lo stand di Vazyme ha accolto numerosi professionisti del settore e ha attirato un'attenzione diffusa con la sua vasta competenza tecnologica e i suoi prodotti di alta qualità.

Dall'inizio del 2020, quando il COVID-19 ha fatto la sua comparsa e ha iniziato a diffondersi in tutto il mondo, la tecnologia ha svolto un ruolo chiave nella lotta globale contro la malattia. In linea con la sua missione di promuovere la tutela della salute grazie alla tecnologia, Vazyme continua a investire nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative e dimostra le sue comprovate capacità di sfruttare le tecnologie per creare nuovi prodotti in modo indipendente e il suo impegno a soddisfare le diverse esigenze dei clienti con una gamma completa di offerte.

In qualità di fornitore professionale di materiali a monte, Vazyme si è distinta dalla concorrenza presentando i propri prodotti e servizi a monte durante l'evento. La tecnologia di sequenziamento di nuova generazione (NGS) e i materiali utilizzati per lo sviluppo dei vaccini hanno aiutato l'azienda a stabilire contatti con i visitatori.

Poiché il COVID-19 rimane una minaccia in tutto il mondo, Vazyme continua a contribuire alla prevenzione e al controllo dell'ulteriore diffusione della malattia. L'azienda ha presentato il sistema di estrazione rapida automatica dell'acido nucleico in 9 minuti. Combinando il suo strumento di estrazione automatica dell'acido nucleico con il kit di estrazione DNA/RNA, la soluzione è in grado di fornire i risultati entro 9 minuti, contribuendo a migliorare l'efficienza di rilevamento. Questo prodotto intelligente e facile da usare è ampiamente apprezzato dai clienti di Vazyme per la sua capacità di estrarre l'acido nucleico virale in modo accurato, rapido e sicuro.

Inoltre, Vazyme continua a migliorare le sue soluzioni in modo che i suoi prodotti per il rilevamento del coronavirus possano essere utilizzati in più scenari. Anche il Kit di rilevamento antigenico SARS-CoV-2 dell'azienda è stato protagonista in occasione della fiera. Questo prodotto di facile utilizzo fornisce risultati entro 10 minuti, senza richiedere strumenti aggiuntivi.

Nell'era post-pandemia, le autorità sanitarie di molti Paesi stanno accelerando il ritmo delle vaccinazioni contro il coronavirus. Con il numero di persone vaccinate in costante aumento, Vazyme ha lanciato una gamma di soluzioni utilizzate per valutare l'efficacia dei vaccini già disponibili sul mercato, tra cui il Kit di rilevamento degli anticorpi RDB-IgG SARS-CoV-2 che fornisce i risultati entro 15 minuti senza la necessità di ulteriori strumenti e il Kit di neutralizzazione anticorpi ELISA Anti-SARS-CoV-2 che offre un'elevata resa e una rilevazione precisa. Molti professionisti del settore si sono riuniti presso lo stand dell'azienda per ottenere maggiori informazioni sui due prodotti competitivi.

Con la rapida crescita del settore della diagnosi in vitro, gli operatori del settore sono tenuti a rafforzare le proprie capacità nello sviluppo di prodotti nuovi e unici a un ritmo più rapido. Vazyme si impegna a perseguire l'eccellenza supportata da innovazioni e rivoluzioni continue nel campo della diagnosi in vitro, mentre lancia nuovi prodotti in base alla domanda del mercato e al feedback dei clienti man mano che continua ad ampliare il proprio portafoglio di diagnostica in vitro. In particolare, il test analizzatore immunologico automatico a fluorescenza Quantum Dot, QD-S2000, e il test analizzatore immunologico a fluorescenza Quantum Dot, QD-S600, sono stati molto apprezzati da acquirenti e visitatori per la loro analisi ad alto rendimento, per il funzionamento automatizzato, l'affidabilità e l'efficienza.

Guardando al futuro, l'azienda prevede di sfruttare i suoi prodotti e servizi comprovati nella lotta globale contro il COVID-19, migliorando al contempo la tutela della salute e potenziando lo sviluppo della diagnosi in vitro. Vazyme invita tutte le parti interessate a riunirsi nuovamente alla fiera Medica in Germania, che si terrà dal 15 al 18 novembre 2021.

Informazioni su Vazyme

Fondata nel 2012, Vazyme è una delle poche aziende biotech innovative cinesi orientate alla ricerca e allo sviluppo che possiede capacità nello sviluppo in-house di tecnologie a monte e nella produzione di prodotti finiti. Con un costante impegno nei confronti dell'innovazione e basandosi sulla propria piattaforma tecnologica generica, l'azienda ha creato una rete commerciale che spazia dalla ricerca biologica alla diagnosi in vitro e alla biomedicina. Vazyme ha sviluppato otto serie di reagenti diagnostici brevettati per POCT e relativi materiali di controllo per malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, infiammazioni, dominanza, funzioni gastriche, autoimmunità, funzioni renali, gestione delle malattie croniche e respiratorie.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web ufficiale di Vazyme all'indirizzo http://www.vazyme.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1551395/1.jpg