Turismo: Garavaglia, 'super bonus con sgravio a 80%, risorse ci sono'

Milano, 28 giu. (Adnkronos) - Per il turismo "la novità riguarda l'estensione del super bonus al settore: stiamo predisponendo un decreto che dovrebbe prevedere uno sgravio dell'80 per cento con regole semplicissime. Le risorse ci sono e sono importanti". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, dal lago di Como, in occasione della ripartenza della stagione turistica in Lombardia.

"Già nel Recovery Fund abbiamo un fondo dedicato che - ha spiegato il ministro - vale 1,8 miliardi e con l'effetto leva potrà superare i 3 miliardi. Il nuovo provvedimento dovrebbe comprendere non solo l'efficientamento energetico ma anche altro come, ad esempio, il rifacimenti di arredi e gli impianti di illuminazione".