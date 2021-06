Salute: Costa, 'a Roma rischio sanitario da rifiuti non raccolti'

28 giugno 2021 a

Roma, 28 giu. (Adnkronos Salute) - Esiste un rischio sanitario per i rifiuti in strada a Roma? "Non c'è dubbio, non lo dico solo io ma ci sono i dati, le evidenze e le esperienze del passato. E' chiaro che con l'arrivo dell'estate e l'innalzamento delle temperature i rifiuti non raccolti e abbandonati possono rappresentare un rischio anche per la salute, è un tema che le amministrazioni locali devono affrontare e risolvere. Non è solo una questione di decoro urbano, ma certamente anche un tema legato alla salute pubblica". Lo ha affermato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervistato da 'Gli Inascoltabili' su Nsl Radio.