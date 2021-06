Pompei: il 2 luglio si alza il sipario sul cantiere di restauro della Villa di Diomede

28 giugno 2021 a

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Venerdì 2 luglio si alza il sipario sul cantiere di restauro della Villa di Diomede, lo scenografico complesso residenziale posto lungo la via dei Sepolcri, presso la necropoli di Porta Ercolano. Tra i primissimi edifici scavati nel sito di Pompei, tra il 1771 e il 1775, è uno dei monumenti più descritti e rappresentati dai viaggiatori del Grand Tour. Oggetto di un lungo e articolato progetto di ricerca, il complesso, attualmente in fase di restauro, il 2 luglio sarà aperto al pubblico, che potrà visitarne gli ambienti più rappresentativi e assistere agli interventi in corso.

Dalle ore 10,30 alle ore 15,30 i visitatori potranno accedere per la visita al cantiere, accompagnati dai tecnici e restauratori. La durata della visita, per massimo 5 visitatori alla volta, sarà di circa 15 minuti. Non è necessaria prenotazione. Ingresso: via dei Sepolcri. I lavori e i restauri in corso rientrano nell'Intervento Grande Progetto Pompei I – Restauro dell'area della necropoli di porta Ercolano e sono diretti dall'architetto Annamaria Mauro; il responsabile Unico del Procedimento è l'ingegnere Armando Santamaria. Le imprese esecutrici sono la De Marco S.r.l. di Bari e la Lithos S.r.l. di Venezia.

“L'evento dal titolo 'Su il sipario! Cantiere in Scena' – dichiara il Direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel - si inserisce in un filone di iniziative ispirate al concetto di archeologia pubblica promosse dal Pap in collaborazione con gli operatori economici, nel caso specifico la De Marco S.r.l. di Bari e Lithos S.r.l. di Venezia, che avevano proposto la loro partecipazione in sede di gara come miglioria. Una buona pratica che può rappresentare un modello per i futuri cantieri del Parco così come di ogni sito archeologico. Pompei è un luogo vivo anche grazie alle ricerche e ai lavori di restauro che continuano ed è nostro obiettivo rendere il pubblico sempre più partecipe di queste attività, proseguendo così l'approccio inclusivo alla fruizione sviluppato nell'ambito del Grande Progetto Pompei sotto la direzione di Massimo Osanna, che ringraziamo per l a presenza a questo evento”.