Perfect Corp. aggiunge l'integrazione Facebook per espandere il Social Commerce basato sull'AR

28 giugno 2021 a

a

a

La nuova API rende disponibili ulteriori prove interattive di cosmetici con AR per Instagram, aiutando i marchi a promuovere il social commerce attraverso la tecnologia beauty.

NEW YORK, 28 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Perfect Corp., fornitore leader di soluzioni tecnologiche per l'intelligenza artificiale (AI) e la realtà aumentata (AR), è lieta di annunciare la sua integrazione con Facebook per l'espansione delle prove virtuali di cosmetici con AR e delle esperienze di shopping su Instagram e Facebook. Il programma API è progettato per far sì che i principali marchi beauty al mondo possano incontrare gli acquirenti dove si trovano.

Creiamo connessioni con i consumatori attraverso l'AR

I marchi beauty leader Lakme India e Laura Mercier hanno scelto di collaborare con Perfect Corp. e Facebook per lanciare la funzionalità di prova AR Try On dei prodotti beauty su Instagram Shops, iniziando con i prodotti per le labbra, per poi passare ad ulteriori categorie durante l'estate. L'integrazione dell'AR pone i consumatori al centro dell'esperienza di acquisto, contribuendo ad aumentare la fiducia degli acquirenti attraverso la funzionalità di prova prima dell'acquisto, che stimola la scoperta social di nuovi prodotti. In futuro, abbiamo in programma di ampliare il supporto a Facebook Shops.

L'hub commerciale Spark di Facebook rende più semplice, veloce e conveniente per marchi e inserzionisti integrare i loro propri cataloghi con l'AR. La funzionalità AR Try On debuttò su Instagram checkout nel 2019 per un numero limitato di marchi. Ora, con l'aggiunta dell'API di Perfect Corp., qualsiasi commerciante che utilizzi Perfect Corp. per creare effetti, avrà diritto a portare le proprie esperienze AR direttamente sul catalogo di Facebook e su superfici basate su catalogo come le inserzioni abilitate per AR e Instagram Shops, con il progressivo ampliamento del progetto pilota. I consumatori possono interagire con lo shopping in AR attraverso vari punti di ingresso all'interno di Instagram, tra cui post, Shops o storie in-app, rendendo l'esperienza individuabile, intuitiva e facile da navigare. La rapidità è garantita dall'integrazione automatica da Server a Server (S2S), che fornisce un modo veloce ed efficiente per aprire facilmente l'esperienza commerciale in AR su Instagram a centinaia di marchi.

Promuoviamo il commercio social in modo significativo

L'integrazione di Perfect Corp. e Facebook illustra l'ascesa del social commerce, in un momento in cui i marchi continuano a cercare metodi coinvolgenti, efficaci e di facile utilizzo per entrare in contatto con gli acquirenti attraverso tattiche di targeting attivo e scoperte serendipiche. In un mondo sempre più digitale, l'AR serve a coniugare l'esperienza tattile tipica del negozio fisico con la portata dell'engagement dei clienti online. L'integrazione della tecnologia AR Try On di Perfect Corp. su Instagram invita i consumatori a esplorare e scoprire facilmente le opzioni di prodotto che apprezzeranno e a prendere decisioni di acquisto più sicure direttamente attraverso i loro canali social preferiti.

"Siamo entusiasti di lavorare con Facebook per migliorare ulteriormente l'esperienza di social shopping per gli utenti di Instagram e Facebook Shop attraverso l'integrazione di funzionalità di prova dei prodotti cosmetici con AR ad altissimo coinvolgimento", ha dichiarato Alice Chang, Fondatrice e CEO di Perfect Corp. "Non si può negare l'impatto che le piattaforme di social media come Instagram continuano ad avere sul percorso di scoperta e shopping dei consumatori. Questa integrazione sottolinea l'importanza di un'esperienza di shopping beauty semplificata con la tecnologia AR interattiva per i prodotti di bellezza, che ha dimostrato di favorire la conversione e migliorare l'esperienza complessiva del consumatore".

"Siamo entusiasti di sviluppare nuovi metodi significativi per creare contatti tra venditori e acquirenti, e la realtà aumentata sta già aiutando le persone a esplorare i prodotti in modo più personale e sicuro", afferma Sue Young, responsabile di Spark AR su Facebook. "Ora, con l'integrazione della piattaforma di Perfect Corp. possiamo far crescere le nostre offerte di AR organiche e a pagamento e invitare molti altri marchi a ispirare le comunità di Facebook alla scoperta di altri prodotti che apprezzeranno"

Gli acquirenti sono invitati a provare la funzionalità di prova virtuale dei cosmetici con AR, ad esempio con i rossetti di Laura Mercier e altri marchi in Europa e India, su Instagram Shops, ora disponibile in app.

Ulteriori informazioni sull'integrazione della funzionalità di prova dei cosmetici con AR di Facebook e Perfect Corp. sul blog di Facebook qui, e sul blog di Perfect Corp. qui.

Per accedere a informazioni esclusive sulla tecnologia beauty e scoprire efficaci segreti per il ROI, leggi il nostro documento Beauty Tech: The Complete Guide 2021.

Informazioni su Perfect Corp.

Con oltre 900 milioni di download a livello globale, Perfect Corporation si dedica a trasformare il modo in cui i consumatori, i creatori di contenuti e i marchi di bellezza interagiscono attraverso le tecnologie AI e AR. Il nostro team esperto di ingegneri e appassionati di bellezza sta spingendo le frontiere della tecnologia per creare la piattaforma di bellezza del futuro, un ambiente fluido in cui le persone si esprimono, imparano le ultime novità sulla moda e sul beauty e godono di accesso immediato ai prodotti dei loro marchi preferiti. Per accedere a informazioni esclusive sulla tecnologia beauty e scoprire efficaci segreti per il ROI, leggi la nostra Guida completa alla tecnologia beauty.

Contatti per la stampa

Sito ufficiale Perfect Corp.: https://www.perfectcorp.com Perfect Corp. su LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/perfect-corp/ Blog ufficiale Perfect Corp.: https://www.perfectcorp.com/business/blog

Aziendale: Tony Tsai all'indirizzo [email protected] o al numero telefonico: +886-2-8667-1265, est. 2167USA: Ali Shapiro all'indirizzo [email protected] al numero telefonico +1 (212) 334-9753 est. 147Giappone: Ryusho Hosaka all'indirizzo [email protected] o al numero telefonico: +81-3-5875-6651Cina:Winter Zhang all'indirizzo [email protected] o al numero telefonico +86-21-2231-0542Europa: Jessica Thiant all'indirizzo [email protected]