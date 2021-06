28 giugno 2021 a

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Noi vogliamo approvare il #ddlZan. La Lega ha fatto di tutto finora per affossarlo, in coerenza con quel che ha sempre detto in materia. Mai ci siamo sottratti al confronto e non lo faremo nemmeno ora che Salvini ci chiede di parlare. Ma, sia chiaro, noi non ci fermeremo". Lo scrive Enrico Letta su twitter.