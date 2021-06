Milano-Cortina: Pd, 'bene cariche Infrastrutture, ora si parta'

28 giugno 2021 a

Milano, 28 giu. (Adnkronos) - "La definizione delle cariche della società Infrastrutture Milano Cortina 2026 è un atteso e positivo passo verso la realizzazione delle opere connesse ai giochi invernali". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Fabio Pizzul, in merito all'annuncio da parte del ministero delle infrastrutture della nomina dei vertici della società Infrastrutture Milano Cortina 2026, che sarà tenuta a realizzare le opere infrastrutturali connesse ai giochi invernali per le quali il Governo ha stanziato un miliardo di euro.

"Avevamo auspicato questo passaggio, sollecitando la Regione Lombardia ad effettuare le nomine di competenza e adottare gli atti necessari a concludere l'iter burocratico di costituzione della società. Siamo a buon punto, ma la Lombardia, soprattutto il suo vasto territorio montano, non può attendere oltre, quindi è bene che vengano portati a termine in breve tempo anche gli ultimi adempimenti, perché la società possa definitivamente iniziare ad operare", conclude.