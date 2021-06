M5S: Conte, 'decida base con voto, non mi accontenterò di maggioranza risicata'

28 giugno 2021 a

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Sulle proposte messe a punto in questi 4 mesi, "decida" la base grillina "con un voto, non mi basterà una maggioranza risicata ed auspico che si esprima il prima possibile". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa in cui ha fatto chiarezza sul braccio di ferro con Beppe Grillo. "Io il mio lavoro l'ho fatto - dice ancora - pur incontrando difficoltà oggettive, ma ora i dati degli iscritti ci sono e dunque si puo' procedere a questa valutazione e mi auguro che gli organi competenti attivino questo percorso il prima possibile".