Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Sul lavoro si è trovato un equilibrio positivo, ci sono alcuni settori come l'edilizia e l'industria che non hanno bisogno di licenziare, semmai di assumere". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl, durante 'Non stop news'.