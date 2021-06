28 giugno 2021 a

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Questa proposta non è legata alla legge elettorale. La discussione sulla legge elettorale non è stata aperta e non è all'ordine del giorno". Così Enrico Letta nella conferenza stampa di presentazione della proposta Pd contro il trasformismo parlamentare.