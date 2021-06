Kaspersky e ownCloud collaborano per proteggere le piattaforme di collaborazione per le aziende

28 giugno 2021 a

Kaspersky e ownCloud presentano una partnership tecnologica per integrare il Kaspersky Scan Engine alla piattaforma di collaborazione ownCloud Enterprise. L'integrazione avviene tramite il protocollo ICAP standard aperto che permette che la scansione anti-malware avvenga su un server separato per non limitare le prestazioni della piattaforma e consentire la scalabilità del sistema e una facile configurazione e manutenzione.

"La sicurezza informatica è una questione di fiducia. La nostra partnership con Kaspersky consente ai nostri clienti aziendali di eseguire autonomamente la scansione antivirus on-premise, senza compromettere i dati sensibili inviandoli a servizi antivirus di terze parti. L'utilizzo del protocollo ICAP sottolinea la nostra convinzione che gli standard aperti siano la strada da percorrere verso la sovranità digitale", spiega Holger Dyroff, COO di ownCloud.

"Anche se centinaia di aziende stanno completando la migrazione verso il cloud, i competitor stanno intensificando il loro gioco e cercano di sfruttare nuove opportunità. Collaborando con ownCloud, vogliamo assicurarci che tutti i vantaggi delle tecnologie del cloud privato siano sicuri e questo può essere garantito solo da una soluzione anti-malware di livello premium come Kaspersky Scan Engine. Sono onorato di dare il benvenuto a ownCloud nella nostra sempre più grande community di partner tecnologici di Kaspersky", afferma Alexander Karpitsky, Head of Technology Alliances di Kaspersky. L'integrazione degli standard aperti estende le funzionalità esistenti dell'App Antivirus di ownCloud. La soluzione condivisa è pronta e disponibile per tutti i clienti ownCloud Enterprise interessati e rende ownCloud facilmente accessibile ai clienti di Kaspersky.

(1) Secondo il sondaggio di Kaspersky "IT Security Risks Survey 2020" condotto a luglio 2020. Lo studio comprende 5.226 intervistati in 31 paesi in tutto il mondo.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un'azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni:

Informazioni su

ownCloud sviluppa e fornisce software open source di content collaboration, consentendo ai team di condividere e lavorare facilmente sui file ovunque si trovino e su qualunque dispositivo. Più di 100 milioni di utenti in tutto il mondo utilizzano già ownCloud come alternativa ai cloud pubblici, optando per una maggiore sovranità digitale, sicurezza e protezione dei dati. Per saperne di più su come ownCloud può aiutare a raggiungere gli obiettivi di collaborazione e sicurezza, si può visitare il sito www.owncloud.com o il profilo @ownCloud su Twitter.

