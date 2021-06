Europei: Zoff, 'contro Austria importante era superare il turno, possiamo fare bene'

28 giugno 2021 a

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Contro l'Austria la cosa importante era passare il turno ed è quello che abbiamo fatto". Lo ha detto Dino Zoff, capitano e campione del mondo con la Nazionale nel 1982, all'Adnkronos, in merito alla vittoria dell'Italia contro l'Austria negli ottavi di finale di Euro 2020. "Sono squadre che giocano bene e andare in difficoltà è lecito -prosegue Zoff-. Per quanto mi riguarda sono soddisfatto del passaggio del turno".