Europei: ct Belgio, 'speriamo di recuperare Hazard e De Bruyne ma difficile averli al meglio'

28 giugno 2021 a

a

a

Bruxelles, 28 giu. - (Adnkronos) - "E' presto per dire se potranno esserci ma le informazioni sono positive per entrambi. Resteranno con la squadra, non hanno infortuni gravi. La partita è venerdì ma sarà difficile averli al meglio". Così il ct del Belgio Roberto Martinez in merito alle possibilità di recupero di Eden Hazard e Kevin De Bruyne per il match di venerdì a Monaco di Baviera contro l'Italia, valido per i quarti di finale dell'Europeo.

"Contro il Portogallo Eden ha disputato la miglior gara degli ultimi due anni -prosegue Martinez in conferenza stampa-. L'ultima cosa che vuoi è togliere un giocatore così: è stato un peccato però. De Bruyne si è infortunato su un fallo che è costato all'avversario solo un giallo ma doveva essere un rosso, ci sono stati infortuni evitabili per la gestione dei cartellini".